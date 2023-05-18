В США обсуждают сценарий в корейском стиле, при котором конфликт на Украине заморозится

Американские власти рассматривают перспективу заморозки украинского конфликта на десятки лет. Об этом сообщило издание Politico.

Белый дом хочет определить потенциальные границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, причём они могут быть неофициальными. Есть вероятность, что этот сценарий станет наиболее реалистичным, если учитывать тот факт, что ни Киев, ни Москва не собираются признавать поражение.

"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли украинский конфликт выглядеть замороженным или оттаявшим", — приводятся слова чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Такой сценарий становится реалистичным и на фоне растущего в Белом доме чувства, что "украинское контрнаступление не нанесёт России смертельный удар". Заморозка позволит сократить количество военных столкновений и расходы на поддержку Киева, а вместе с тем ослабнет и общественное внимание к конфликту. Причём в США сравнивают ситуацию на Украине с длительными военными противостояниями на Корейском полуострове, в Южной Азии и за их пределами. На этом фоне и предлагается сделать остановку боевых действий в корейском стиле.