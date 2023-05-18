FT: Следующие пять месяцев решат исход украинского конфликта

Следующие пять месяцев станут решающими для исхода украинского конфликта. В этот период у Киева будет последний шанс изменить ход событий, пишет издание Financial Times.

Авторы публикации пишут, что утверждённых пакетов военной помощи Украине от союзников хватит именно на пять месяцев. У Запада есть опасения, что его поддержка скоро иссякнет — США не будут постоянно отправлять деньги, а европейские заводы по производству оружия и так работают в полную силу.

В администрации президента США Джо Байдена есть мнение о том, что такая ситуация вынудит Украину начать мирные переговоры. По данным издания, украинские и европейские чиновники сомневаются, что Киев достигнет своих политических целей на поле боя в этом году.