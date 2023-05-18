Китай не увидел панацеи для решения кризиса на Украине

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй разъяснил властям Украины позицию Пекина по сложившемуся кризису. Об этом сообщил МИД Китая.

"Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", — приводятся в записи слова Ли Хуэя.

Спецпредставитель указал на готовность Пекина содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего знаменателя" для урегулирования конфликта на основе позиции, которую китайская сторона изложила ранее. Также Китай готов прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.

Ли Хуэй провёл отдельные встречи с Владимиром Зеленским, с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из различных ведомств.