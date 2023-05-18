GT: ЕС истекает кровью из-за конфликта на Украине, пока США наблюдают издалека

Пока американские власти посылают Киеву оружие и наблюдают за нынешним конфликтом издалека, Европа истекает кровью. Об этом говорится в статье газеты Global Times.

Как указано в материале китайского издания, казалось предрешённым, что в результате боевых действий мир увидит сплочённую Европу и более тесные трансатлантические связи. Однако, по мнению авторов публикации, последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что заставляют в этом усомниться.

"Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века", — подчёркивается в материале.

Кроме того, авторы статьи заявили, что Европа оказалась в ситуации незащищённости и неопределённости из-за утраты старой системы безопасности. При этом социально-экономические последствия для ЕС оказываются катастрофическими на фоне высоких цен на энергоносители и стремительного роста инфляции. В материале говорится, что негативные последствия украинского конфликта для Вашингтона и ЕС несопоставимы, поскольку Штаты выигрывают от изменения энергетической зависимости Европы.

"Предприятия тоже уходят из-за эксплуататорского закона о снижении инфляции в Америке. Что осталось Европе, так это потеря рабочих мест и скудная промышленность", — говорится в статье.