Регион

Уведомления отключены

18 мая, 06:43

GT: ЕС истекает кровью из-за конфликта на Украине, пока США наблюдают издалека

Пока американские власти посылают Киеву оружие и наблюдают за нынешним конфликтом издалека, Европа истекает кровью. Об этом говорится в статье газеты Global Times.

Как указано в материале китайского издания, казалось предрешённым, что в результате боевых действий мир увидит сплочённую Европу и более тесные трансатлантические связи. Однако, по мнению авторов публикации, последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что заставляют в этом усомниться.

"Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века", — подчёркивается в материале.

Пресс-секретарь Белого дома испугалась вопроса о России и сбежала с брифинга

Пресс-секретарь Белого дома испугалась вопроса о России и сбежала с брифинга

Кроме того, авторы статьи заявили, что Европа оказалась в ситуации незащищённости и неопределённости из-за утраты старой системы безопасности. При этом социально-экономические последствия для ЕС оказываются катастрофическими на фоне высоких цен на энергоносители и стремительного роста инфляции. В материале говорится, что негативные последствия украинского конфликта для Вашингтона и ЕС несопоставимы, поскольку Штаты выигрывают от изменения энергетической зависимости Европы.

"Предприятия тоже уходят из-за эксплуататорского закона о снижении инфляции в Америке. Что осталось Европе, так это потеря рабочих мест и скудная промышленность", — говорится в статье.

Антонов назвал частью гибридной войны против РФ попытки ЦРУ вербовать россиян

Антонов назвал частью гибридной войны против РФ попытки ЦРУ вербовать россиян

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предпочитают не замечать террористические действия Украины при всесторонней помощи Вашингтона. Об этом сказано в заявлении Посольства России в США.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров