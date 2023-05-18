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18 мая, 02:21

Пресс-секретарь Белого дома испугалась вопроса о России и сбежала с брифинга

DM: Пресс-секретарь Белого дома сбежала с трибуны после вопроса о России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и сбежала с трибуны после неудобного вопроса о России. Касался он обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа о якобы связях с Москвой на выборах 2016 года, пишет Daily Mail.

Чиновница переадресовала в Минюст вопрос о реакции американской администрации на представленный доклад спецпрокурора Джона Дарема. Однако журналист не остановился и напомнил слова Джо Байдена о том, что Минюст и ФБР должны быть независимыми, однако результат расследования Дарема говорит об обратном. Также он поинтересовался, согласен ли глава Белого дома с необходимостью "кардинальных изменений" в ФБР.

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После этого Жан-Пьер закрыла блокнот для брифингов, вновь заявила, что этот вопрос касается Минюста и покинула трибуну, игнорируя другие вопросы.

Напомним, спецпрокурор США Джон Дарем пришёл к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для начала расследования связей экс-президента Дональда Трампа с Россией в рамках выборов 2016 года. При этом Бюро расследований имело данные о том, что история о связях политика с РФ была сфабрикована штабом кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, но проверку не провело.

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Twitter / Karine Jean-Pierre

Артур Лапсаков
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