Пресс-секретарь Белого дома испугалась вопроса о России и сбежала с брифинга

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и сбежала с трибуны после неудобного вопроса о России. Касался он обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа о якобы связях с Москвой на выборах 2016 года, пишет Daily Mail.

Чиновница переадресовала в Минюст вопрос о реакции американской администрации на представленный доклад спецпрокурора Джона Дарема. Однако журналист не остановился и напомнил слова Джо Байдена о том, что Минюст и ФБР должны быть независимыми, однако результат расследования Дарема говорит об обратном. Также он поинтересовался, согласен ли глава Белого дома с необходимостью "кардинальных изменений" в ФБР.

После этого Жан-Пьер закрыла блокнот для брифингов, вновь заявила, что этот вопрос касается Минюста и покинула трибуну, игнорируя другие вопросы.