ФБР назвало несвоевременными корректировками ошибки в расследовании дела Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) США могло избежать ошибок в деле о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Россией, если бы корректирующие меры были приняты своевременно. Об этом сказано в опубликованном ответе ведомства на доклад спецпрокурора Джона Дарема.
В сообщении сказано, что если бы "десятки корректирующих мер" были проведены в 2016 году, то ошибок можно было бы избежать. В ФБР заверили, что в дальнейшем будут выполнять работу "со строгостью, объективностью и профессионализмом".
В ранее опубликованном докладе Дарем пришёл к выводу, что у американских спецслужб не было достаточных оснований для начала слежки за избирательным штабом экс-президента. Кроме того, ФБР якобы не уделяло должного внимания оппонентам Трампа и не проверило информацию о том, что история о его связях была сфабрикована штабом Хиллари Клинтон.