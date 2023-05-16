ФБР назвало несвоевременными корректировками ошибки в расследовании дела Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США могло избежать ошибок в деле о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Россией, если бы корректирующие меры были приняты своевременно. Об этом сказано в опубликованном ответе ведомства на доклад спецпрокурора Джона Дарема.

В сообщении сказано, что если бы "десятки корректирующих мер" были проведены в 2016 году, то ошибок можно было бы избежать. В ФБР заверили, что в дальнейшем будут выполнять работу "со строгостью, объективностью и профессионализмом".