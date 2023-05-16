Трамп назвал обманом американцев доклад об отсутствии его связи с Россией
Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад спецпрокурора Джона Дарема, посчитавшего, что у ФБР не было достаточных оснований для расследования дела о связях политика с Россией в предвыборной кампании 2016 года.
"Вау! После тщательного исследования спецпрокурор Джон Дарем пришёл к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп – Россия! Иными словами, американское общество обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что у ФБР не было достаточных оснований для начала расследования связей Трампа с Россией в рамках выборов 2016 года. Кроме того, бюро не уделяло должного внимания оппонентам экс-президента, применяя "иной стандарт" оценки.
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