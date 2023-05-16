Трамп назвал обманом американцев доклад об отсутствии его связи с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад спецпрокурора Джона Дарема, посчитавшего, что у ФБР не было достаточных оснований для расследования дела о связях политика с Россией в предвыборной кампании 2016 года.

"Вау! После тщательного исследования спецпрокурор Джон Дарем пришёл к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп – Россия! Иными словами, американское общество обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки", — написал он в своей соцсети Truth Social.