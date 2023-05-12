Трамп подал апелляцию на вердикт по делу об изнасиловании журналистки Кэрролл

"Настоящим уведомляем, что обвиняемый Дональд Джон Трамп подаёт жалобу в Апелляционный суд США Второго округа на решение по связанному с ним делу от 11 мая 2023 года", — отмечается в документе.

Напомним, журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Кэрролл заявила, что встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По словам журналистки, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья якобы для выбора подарка девушке и изнасиловал. Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало экс-президента виновным и постановило выплатить журналистке два миллиона долларов за душевные страдания и ещё три миллиона за ущерб репутации.