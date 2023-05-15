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15 мая, 20:30

Спецпрокурор счёл, что ФБР не следовало расследовать связи Трампа с Россией

У ФБР не было достаточных оснований для начала расследования о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией в рамках выборов 2016 года. К такому выводу пришёл спецпрокурор Соединённых Штатов Джон Дарем.

"Дарем заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией в рамках выборов 2016 года", — приводит текст расследования спецпрокурора CNN.

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Дарем пришёл к выводу, что у американских спецслужб не было достаточных оснований для начала слежки за избирательным штабом экс-президента. Кроме того, ФБР не уделяло должного внимания оппонентам Трампа, применяя "иной стандарт" оценки. При этом бюро расследований имело данные о том, что история о связях Трампа была сфабрикована штабом Хиллари Клинтон, но проверка проведена не была.

Ожидается, что доклад Дарема в скором времени будет опубликован.

Ещё в 2021 году Трамп говорил, что его тайные связи с Россией официально признаны ложными. Тогда спецпрокурор США Джон Дарем по результатам расследования дела предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу.

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Wikipedia

Артур Лапсаков
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