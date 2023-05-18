Антонов назвал частью гибридной войны против РФ попытки ЦРУ вербовать россиян

Попытки ЦРУ США вербовать россиян с помощью пропагандистских роликов и заставлять их делиться информацией являются не первой провокацией и частью гибридной войны против России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. <…> Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", — считает дипломат.