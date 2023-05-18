Антонов назвал частью гибридной войны против РФ попытки ЦРУ вербовать россиян
Попытки ЦРУ США вербовать россиян с помощью пропагандистских роликов и заставлять их делиться информацией являются не первой провокацией и частью гибридной войны против России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. <…> Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", — считает дипломат.
Антонов заявил также о провале "санкционного блицкрига" Запада, который, понимая невозможность нанести России военное поражение, старается посеять смуту в российском обществе. Он выразил твёрдую уверенность в том, что этот номер не пройдёт.
Ранее Лайф рассказывал, что ЦРУ создало телеграм-канал, в котором призывает россиян к сотрудничеству. Там выложен пропагандистский ролик на русском языке с соответствующим содержанием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что российские спецслужбы мониторят такие попытки вербовки российских граждан.