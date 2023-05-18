Посольство РФ заявило, что США игнорируют террористические действия Украины

Соединённые Штаты предпочитают не замечать террористические действия Украины при всесторонней помощи Вашингтона. Об этом сказано в заявлении Посольства России в США.

"В Вашингтоне предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий", — сказано в записи в телеграм-канале.

В дипмиссии назвали возмутительными заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомлённости по поводу высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов.

Кроме того, лицемерными выглядят слова госсекретаря Энтони Блинкена, рассуждающего, присваивать или нет России статус "страны – спонсора терроризма", когда в то же время происходит накачивание киевского режима оружием, разведданными и деньгами.