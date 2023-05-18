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18 мая, 01:12

Посольство РФ заявило, что США игнорируют террористические действия Украины

Соединённые Штаты предпочитают не замечать террористические действия Украины при всесторонней помощи Вашингтона. Об этом сказано в заявлении Посольства России в США.

"В Вашингтоне предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий", — сказано в записи в телеграм-канале.

В дипмиссии назвали возмутительными заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомлённости по поводу высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов.

Постпредство возмутилось отсутствием реакции ООН на призывы Буданова

Постпредство возмутилось отсутствием реакции ООН на призывы Буданова

Кроме того, лицемерными выглядят слова госсекретаря Энтони Блинкена, рассуждающего, присваивать или нет России статус "страны – спонсора терроризма", когда в то же время происходит накачивание киевского режима оружием, разведданными и деньгами.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Организацию Объединённых Наций обратить внимание на "вопиющий пример русофобии" в словах Буданова. В письме, распространённом в СБ ООН, говорится, что Киев "грубо нарушает правила, изложенные в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

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VK / Посольство РФ в США

Артур Лапсаков
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