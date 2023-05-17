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16 мая, 21:12

Блинкен не исключил возможности признания России страной – спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность признания России страной – спонсором терроризма. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе.

На вопрос сенатора Линдси Грэма о том, что Госдепартамент никогда не включит РФ в этот перечень, Блинкен ответил: "Никогда не говори никогда".

Песков заявил, что Украина стала государством – спонсором терроризма

Песков заявил, что Украина стала государством – спонсором терроризма

При этом пояснять свои слова глава внешнеполитического американского ведомства не стал.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США не планируют исключать Кубу из списка стран – спонсоров терроризма. По его словам, для того, что Вашингтон это сделал, есть "ясные критерии" и Гавана на данный момент им не соответствует.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Артур Лапсаков
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