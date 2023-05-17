Блинкен не исключил возможности признания России страной – спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность признания России страной – спонсором терроризма. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе.
На вопрос сенатора Линдси Грэма о том, что Госдепартамент никогда не включит РФ в этот перечень, Блинкен ответил: "Никогда не говори никогда".
При этом пояснять свои слова глава внешнеполитического американского ведомства не стал.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что США не планируют исключать Кубу из списка стран – спонсоров терроризма. По его словам, для того, что Вашингтон это сделал, есть "ясные критерии" и Гавана на данный момент им не соответствует.
Flickr / U.S. Department of State