Блинкен не исключил возможности признания России страной – спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность признания России страной – спонсором терроризма. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе.

На вопрос сенатора Линдси Грэма о том, что Госдепартамент никогда не включит РФ в этот перечень, Блинкен ответил: "Никогда не говори никогда".

При этом пояснять свои слова глава внешнеполитического американского ведомства не стал.