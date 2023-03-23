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23 марта, 18:12

В США назвали условия для исключения Кубы из списка спонсоров терроризма

Блинкен: США не планируют исключать Кубу из своего списка стран – спонсоров терроризма

Соединённые Штаты пока не планируют убирать Кубу из американского списка стран – спонсоров терроризма, поскольку "сейчас государство не отвечает нужным критериям". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не планируем исключать их из списка", — сказал он на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос законодателя.

Блинкен добавил, что для того, что Вашингтон это сделал, есть "ясные критерии" и Куба на данный момент им не соответствует.

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В конце прошлого года в американском Конгрессе заявили, что разрабатывают методы усиления давления на Россию без признания её "страной спонсором терроризма". По словам Блинкена, такой шаг всё же может повлечь непредвиденные последствия.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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