В США назвали условия для исключения Кубы из списка спонсоров терроризма

Соединённые Штаты пока не планируют убирать Кубу из американского списка стран – спонсоров терроризма, поскольку "сейчас государство не отвечает нужным критериям". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не планируем исключать их из списка", — сказал он на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос законодателя.

Блинкен добавил, что для того, что Вашингтон это сделал, есть "ясные критерии" и Куба на данный момент им не соответствует.