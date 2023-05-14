Песков заявил, что Украина стала государством – спонсором терроризма

Украина стала страной – спонсором терроризма, и РФ будет выстраивать линию своего поведения с учётом этого факта. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Фактически речь идёт о государстве – спонсоре терроризма. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом", — подчеркнул он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".