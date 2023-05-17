Постпредство возмутилось отсутствием реакции ООН на призывы Буданова
Постпредство РФ призвало ООН отреагировать на призывы главы ГУР Украины Буданова
Структуры ООН должны воздержаться от двойных стандартов и должным образом отреагировать на призыв главы военной разведки Украины Кирилла Буданова к убийствам граждан России. Об этом сказано в заявлении постпредства РФ при всемирной организации.
"Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку", — говорится в телеграм-канале миссии.
В постпредстве заметили, что офис официального представителя генсека пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима.
Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей", а также призвал "убивать россиян по всему миру". Представитель ООН в ответ напомнил о недопустимости террористических актов. Буданову пришлось оправдываться, что речь шла о неких "военных преступниках". Сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему Буданов стал искать оправдания.
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