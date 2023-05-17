Постпредство возмутилось отсутствием реакции ООН на призывы Буданова

Структуры ООН должны воздержаться от двойных стандартов и должным образом отреагировать на призыв главы военной разведки Украины Кирилла Буданова к убийствам граждан России. Об этом сказано в заявлении постпредства РФ при всемирной организации.

"Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку", — говорится в телеграм-канале миссии.