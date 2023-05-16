В ООН отреагировали на признания Буданова по поводу убийства медийных россиян
Представитель генсека ООН Дюжаррик после слов Буданова выступил против "любых терактов"
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал признание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что именно его структура стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России. На просьбу дать оценку этому высказыванию дипломат ответил, что ООН выступает против любых террористических актов.
"Мы, конечно, выступаем против любых терактов", — приводит слова Дюжаррика ТАСС.
Напомним, что ранее во вторник глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей". Ранее он также заявлял, что украинские власти "убивали и будут убивать россиян в любой точке мира" до полной своей победы. Его слова раскритиковали даже в Госдепе, заявив, что Штаты не поощряют убийство мирных граждан.
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