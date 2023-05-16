В ООН отреагировали на признания Буданова по поводу убийства медийных россиян

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал признание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что именно его структура стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России. На просьбу дать оценку этому высказыванию дипломат ответил, что ООН выступает против любых террористических актов.