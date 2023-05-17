Небензя призвал ООН обратить внимание на "вопиющий пример русофобии" в словах Буданова

Россия передала в Совет Безопасности ООН письмо, в котором резко осудила призывы руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова "убивать россиян по всему миру".

"Это вопиющий пример риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию по национальному признаку", — говорится в документе.

Там отмечается, что Киев "грубо нарушает правила, изложенные в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Автором письма стал постпред РФ при ООН Василий Небензя, датировано оно 10 мая и отправлено на имя председателя организации. Копия документа уже распространена среди членов Совбеза.