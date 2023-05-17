Джабаров объяснил, почему Буданов оправдался за слова об убийстве россиян
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов решил оправдаться за свои шокирующие заявления об убийстве россиян. По мнению Джабарова, главный разведчик Незалежной "перепугался".
"Даже Запад не поддержал его выступление", — сказал сенатор в беседе с RT, подчеркнув, что Буданов предстанет перед судом и получит по заслугам.
Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей". Представитель ООН в ответ напомнил о недопустимости террористических актов. Позже Буданову пришлось оправдываться, что речь шла о неких "военных преступниках".
ТАСС / Михаил Метцель