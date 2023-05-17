Глава украинской разведки раскрыл правду о "работе" с российской оппозицией
Глава ГУР Украины Буданов признал, что Киев работает с российской оппозицией
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что Киев контактирует и "ведёт работу" с некоторыми российскими оппозиционерами.
"Это же понятно абсолютно", — сказал он в интервью на ютуб-канале ISLND TV.
Буданов добавил, что именно от них украинские службы получают необходимую информацию о России. При этом он не стал уточнять, с кем именно Киев взаимодействует.
Буданов известен своими резонансными заявлениями. Так, ранее он признался, что ГУР стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Также он заявлял, что украинские власти "убивали и будут убивать россиян в любой точке мира" до полной своей победы. В итоге его слова раскритиковали даже в Госдепе. Там отметили, что США не поощряют убийство мирных граждан.
Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde