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17 мая, 07:28

Глава украинской разведки раскрыл правду о "работе" с российской оппозицией

Глава ГУР Украины Буданов признал, что Киев работает с российской оппозицией

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что Киев контактирует и "ведёт работу" с некоторыми российскими оппозиционерами.

"Это же понятно абсолютно", — сказал он в интервью на ютуб-канале ISLND TV.

Буданов добавил, что именно от них украинские службы получают необходимую информацию о России. При этом он не стал уточнять, с кем именно Киев взаимодействует.

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В ООН отреагировали на признания Буданова по поводу убийства медийных россиян

Буданов известен своими резонансными заявлениями. Так, ранее он признался, что ГУР стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Также он заявлял, что украинские власти "убивали и будут убивать россиян в любой точке мира" до полной своей победы. В итоге его слова раскритиковали даже в Госдепе. Там отметили, что США не поощряют убийство мирных граждан.

Обложка ©

Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Николь Вербер
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