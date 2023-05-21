Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не рассматривать заморозку конфликта на Украине
При поиске решения по урегулированию ситуации на Украине речь не должна идти о замораживании конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме, напомнив, что сейчас многие предлагают свои варианты окончания боевых действий.
"При этом важно также понимать, что это не должно быть связано с замораживанием конфликта", — заявил Шольц.
Ранее Шольц уже выступал против такого развития событий. На пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с Владимиром Зеленским он призвал везде говорить, что "Украина готова к миру, но это не должно означать просто замораживания и того, что Россия будет диктовать условия". В Киеве придерживаются такой же позиции. Советник украинского президента Михаил Подоляк в марте заявил, что замороженный конфликт приведёт к разъеданию мировой безопасности.
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