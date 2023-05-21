Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине

При поиске решения по урегулированию ситуации на Украине речь не должна идти о замораживании конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме, напомнив, что сейчас многие предлагают свои варианты окончания боевых действий.