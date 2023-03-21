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Опубликовано 21 марта 2023, 12:26

В офисе Зеленского выступили против "замораживания" конфликта на Украине

Подоляк заявил, что "замороженный" конфликт на Украине приведёт к разъеданию мировой безопасности

В офисе Владимира Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине. Как заявил советник президента страны Михаил Подоляк, любая попытка прекратить боевые действия приведёт к тому, что в Европе останется незаконченная война.

"Любая попытка "заморозить" конфликт, перевести его "в затяжной формат", прекратить огонь будет означать одно наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", — написал Подоляк в "Твиттере".

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Против перемирия выступили ранее в США. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон выступает против любых призывов к миру на Украине по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что Вашингтон тормозит урегулирование конфликта на Украине и не даёт снизить интенсивность боёв.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Никита Никонов
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