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19 марта, 14:38

США выступают против призывов к перемирию на Украине

Кирби: США считают неприемлемым призывы к перемирию на Украине во время визита Си Цзиньпина в РФ

Соединённые Штаты выступают против любых призывов к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

"Если эта встреча приведёт к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо", — подчеркнул он.

По словам Кирби, в этом случае произойдёт ратификация освобождённых Россией территорий, а у Путина появится время для подготовки новых людей и планирования нового наступления в удобный ему момент.

На Западе встревожились из-за визита Си Цзиньпина в Россию

На Западе встревожились из-за визита Си Цзиньпина в Россию

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом с 20 по 22 марта. В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем.

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Unsplash

Светлана Оперук
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