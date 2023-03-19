США выступают против призывов к перемирию на Украине

Соединённые Штаты выступают против любых призывов к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

"Если эта встреча приведёт к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо", — подчеркнул он.

По словам Кирби, в этом случае произойдёт ратификация освобождённых Россией территорий, а у Путина появится время для подготовки новых людей и планирования нового наступления в удобный ему момент.