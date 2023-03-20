Небензя назвал условия, которые приблизят мир на Украине

Мир на Украине наступит быстрее, если Киев займёт более реалистичную позицию, в том числе на поле боя. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Когда они начнут придерживаться реалистичного подхода, а я думаю, что они будут всё более реалистично оценивать ситуацию на поле боя, тогда, возможно, они будут в большей степени готовы к серьёзным переговорам", — высказался российский дипломат в ходе брифинга.

Небензя также обратил внимание на то, что урегулирование украинского конфликта станет возможным, когда Киев перестанет предлагать свои "абсолютно беззубые мирные планы".