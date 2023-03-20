Небензя назвал условия, которые приблизят мир на Украине
Небензя: Реалистичная позиция Киева может приблизить мир на Украине
Мир на Украине наступит быстрее, если Киев займёт более реалистичную позицию, в том числе на поле боя. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Когда они начнут придерживаться реалистичного подхода, а я думаю, что они будут всё более реалистично оценивать ситуацию на поле боя, тогда, возможно, они будут в большей степени готовы к серьёзным переговорам", — высказался российский дипломат в ходе брифинга.
Небензя также обратил внимание на то, что урегулирование украинского конфликта станет возможным, когда Киев перестанет предлагать свои "абсолютно беззубые мирные планы".
Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что США и Великобритания заинтересованы в продолжении вооружённого конфликта на Украине и не хотят проведения мирных переговоров. По его словам, "они не думают о будущем украинцев, не думают о мире".
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