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20 марта, 18:28

Небензя назвал условия, которые приблизят мир на Украине

Небензя: Реалистичная позиция Киева может приблизить мир на Украине

Мир на Украине наступит быстрее, если Киев займёт более реалистичную позицию, в том числе на поле боя. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Когда они начнут придерживаться реалистичного подхода, а я думаю, что они будут всё более реалистично оценивать ситуацию на поле боя, тогда, возможно, они будут в большей степени готовы к серьёзным переговорам", — высказался российский дипломат в ходе брифинга.

Небензя также обратил внимание на то, что урегулирование украинского конфликта станет возможным, когда Киев перестанет предлагать свои "абсолютно беззубые мирные планы".

Рано или поздно Запад заставит Зеленского начать переговоры, считает эксперт

Рано или поздно Запад заставит Зеленского начать переговоры, считает эксперт

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что США и Великобритания заинтересованы в продолжении вооружённого конфликта на Украине и не хотят проведения мирных переговоров. По его словам, "они не думают о будущем украинцев, не думают о мире".

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Telegram / Постпредство России при ООН

Наталья Исакова
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