Песков: США тормозят урегулирование конфликта на Украине и не дают снизить интенсивность боёв
Власти США не допускают снижения интенсивности боевых действий в конфликте на Украине, выступая против какого-либо урегулирования ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока мы с вами видим, и видно это невооружённым глазом, продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон — и Госдепартамент, и Совбез американский — говорит открыто и официально", — заявил Песков.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против любых призывов к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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