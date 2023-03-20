Песков: США тормозят урегулирование конфликта на Украине и не дают снизить интенсивность боёв

Власти США не допускают снижения интенсивности боевых действий в конфликте на Украине, выступая против какого-либо урегулирования ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы с вами видим, и видно это невооружённым глазом, продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон — и Госдепартамент, и Совбез американский — говорит открыто и официально", — заявил Песков.