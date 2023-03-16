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16 марта, 19:46

В Белом доме заявили, что не ищут конфликта с РФ после инцидента с беспилотником

Кирби: США не считают неизбежной эскалацию с РФ после инцидента с БПЛА над Чёрным морем

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем не должен повлечь за собой эскалацию с Россией, Соединённые Штаты не желают этого. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ответ на вопрос — нет. У нас есть каналы деконфликтинга с Россией в Сирии и Европе, и мы бы хотели, чтобы они оставались открытыми. Мы используем их. Нет причин для эскалации, для того, чтобы это вылилось в конфликт", — сказал он в ходе брифинга.

Кирби также напомнил, что Вашингтон не желает ухудшения отношений с Москвой.

В Белом доме заявили, что беспилотники США продолжат летать над Чёрным морем

В Белом доме заявили, что беспилотники США продолжат летать над Чёрным морем

Напомним, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. В Белом доме также признали, что США вряд ли достанут обломки летательного аппарата.

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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