В Белом доме заявили, что не ищут конфликта с РФ после инцидента с беспилотником

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем не должен повлечь за собой эскалацию с Россией, Соединённые Штаты не желают этого. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ответ на вопрос — нет. У нас есть каналы деконфликтинга с Россией в Сирии и Европе, и мы бы хотели, чтобы они оставались открытыми. Мы используем их. Нет причин для эскалации, для того, чтобы это вылилось в конфликт", — сказал он в ходе брифинга.