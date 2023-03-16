В Белом доме заявили, что не ищут конфликта с РФ после инцидента с беспилотником
Кирби: США не считают неизбежной эскалацию с РФ после инцидента с БПЛА над Чёрным морем
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем не должен повлечь за собой эскалацию с Россией, Соединённые Штаты не желают этого. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Ответ на вопрос — нет. У нас есть каналы деконфликтинга с Россией в Сирии и Европе, и мы бы хотели, чтобы они оставались открытыми. Мы используем их. Нет причин для эскалации, для того, чтобы это вылилось в конфликт", — сказал он в ходе брифинга.
Кирби также напомнил, что Вашингтон не желает ухудшения отношений с Москвой.
Напомним, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. В Белом доме также признали, что США вряд ли достанут обломки летательного аппарата.
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