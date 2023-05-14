Шольц рассказал, какого "мира" хочет Украина

"Нужно везде [по всему миру] говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания [конфликта] и того, что Россия будет диктовать условия", — сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.