Шольц рассказал, какого "мира" хочет Украина
Шольц: Власти Украины хотят мира, но не на условиях России
Украинские власти хотят мирного урегулирования конфликта, однако не готовы допустить, чтобы условия диктовала Россия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Нужно везде [по всему миру] говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания [конфликта] и того, что Россия будет диктовать условия", — сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Вместе с тем Шольц отметил, что страны Южной Америки, Африки и Азии должны знать, что нет никаких двойных стандартов, и проблемы, которые существуют там, также волнуют и европейцев. В заключение он в очередной раз заявил, что глобальная продовольственная безопасность якобы оказалась под угрозой из-за Москвы.
Ранее Лайф писал, что в Берлине Зеленский уже встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Предполагается, что украинскому лидеру в Германии вручат премию Карла Великого.
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