Американский офицер в отставке заявил, что Москва всегда хотела мира, в отличие от США
Экс-разведчик США Риттер: История на стороне России
История на стороне России, а Москва всегда хотела мира. Об этом рассказал военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".
Скотт Риттер заявил, что история на стороне России. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Слушайте, есть история. История на фактах основана, и мы можем отвечать на разные вопросы. Точно. США говорят, что Россия захватила Украину. Это не спровоцированная война, говорят в Штатах. А что такое Минские соглашения? А что такое Майдан? Они помнят? А что такое расширение НАТО? Я могу продолжать этот список дальше", — сказал он.
По словам экс-разведчика, Россия искала мирный выход, хотела сделать Минские соглашения. Однако сегодня и экс-президент Украины Пётр Порошенко, и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились, что эти договорённости были шуткой, они просто решили кинуть российского лидера Владимира Путина. И даже когда Минск провалился, продолжил Риттер, президент РФ продолжал говорить о мире, а потом ведь был договор о НАТО, о США, но Штаты проигнорировали его. По словам американца, в начале конфликта было спланировано, чтобы Украина говорила о мирных переговорах. И если бы после четвёртого диалога в Стамбуле спецоперация закончилась в апреле, Россия бы не спасла миллион человек.
"США не хотели мира, Россия хотела мира. Когда люди говорят, что это не спровоцированная агрессия, я говорю: "Нет, Россия — единственная страна, которая хотела мира". История на стороне России", — подчеркнул Риттер.
Он также согласился с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая заявила, что конфликт на самом деле ведётся не США и коллективным Западом, а определёнными элитами, которые настроены либерально и на глобализацию миропорядка. По словам Риттера, Штаты считают себя первой силой мира со времён Второй мировой войны, это "американская сингулярность, глобальный гегемон". И никто из элит, представляющих страны – участницы G7, не может встать против США, все эти государства работают на Вашингтон, добавил Риттер.
Ранее подполковник Дэниел Дэвис назвал целью США на Украине нанесение максимального ущерба РФ. При этом Вашингтон не волнует, справится ли с этим президент Незалежной Владимир Зеленский.
YouTube / "Дайте сказать!"