История на стороне России, а Москва всегда хотела мира. Об этом рассказал военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Скотт Риттер заявил, что история на стороне России. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Слушайте, есть история. История на фактах основана, и мы можем отвечать на разные вопросы. Точно. США говорят, что Россия захватила Украину. Это не спровоцированная война, говорят в Штатах. А что такое Минские соглашения? А что такое Майдан? Они помнят? А что такое расширение НАТО? Я могу продолжать этот список дальше", — сказал он.

По словам экс-разведчика, Россия искала мирный выход, хотела сделать Минские соглашения. Однако сегодня и экс-президент Украины Пётр Порошенко, и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились, что эти договорённости были шуткой, они просто решили кинуть российского лидера Владимира Путина. И даже когда Минск провалился, продолжил Риттер, президент РФ продолжал говорить о мире, а потом ведь был договор о НАТО, о США, но Штаты проигнорировали его. По словам американца, в начале конфликта было спланировано, чтобы Украина говорила о мирных переговорах. И если бы после четвёртого диалога в Стамбуле спецоперация закончилась в апреле, Россия бы не спасла миллион человек.

"США не хотели мира, Россия хотела мира. Когда люди говорят, что это не спровоцированная агрессия, я говорю: "Нет, Россия — единственная страна, которая хотела мира". История на стороне России", — подчеркнул Риттер.

Он также согласился с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая заявила, что конфликт на самом деле ведётся не США и коллективным Западом, а определёнными элитами, которые настроены либерально и на глобализацию миропорядка. По словам Риттера, Штаты считают себя первой силой мира со времён Второй мировой войны, это "американская сингулярность, глобальный гегемон". И никто из элит, представляющих страны – участницы G7, не может встать против США, все эти государства работают на Вашингтон, добавил Риттер.