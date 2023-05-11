Цена не важна: В США раскрыли главную цель Вашингтона на Украине

Целью Соединённых Штатов Америки на Украине является нанесение России как можно большего ущерба, их не волнует, справится ли украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил подполковник Армии США Дэниел Дэвис в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Руководство страны понимает, что у Киева нет шансов в противостоянии с Москвой на поле боя, но Вашингтон это не беспокоит.

"Всё свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо", — сказал Дэвис, уточнив, что американцев не волнует цена, которую при этом заплатит Украина.