Блинкен рассказал, чем занимаются США помимо снабжения Украины

США наряду с другими странами помогают обеспечивать оборону Украины, однако уделяют внимание и другим мировым проблемам — например, затрагивающим страны Глобального Юга. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Даже сейчас, когда мы вместе со многими другими странами работаем над защитой Украины, помогая ей защитить себя и справиться с российской агрессией, мы неустанно уделяем внимание многим вопросам, которые затрагивают людей во всём мире. Вы упомянули Глобальный Юг", — сказал Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как отметил госсекретарь США, две трети повестки недавней встречи министров иностранных дел G7 были посвящены "вопросам, которые больше всего волнуют людей во всём мире, включая страны Глобального Юга". Среди таких проблем Блинкен назвал климат, энергетику, продовольственную безопасность, сферу глобального здравоохранения и достижение целей развития.