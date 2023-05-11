Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

11 мая, 02:25

Блинкен рассказал, чем занимаются США помимо снабжения Украины

Блинкен заявил, что США решают мировые проблемы, а не только помогают Киеву

США наряду с другими странами помогают обеспечивать оборону Украины, однако уделяют внимание и другим мировым проблемам — например, затрагивающим страны Глобального Юга. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Даже сейчас, когда мы вместе со многими другими странами работаем над защитой Украины, помогая ей защитить себя и справиться с российской агрессией, мы неустанно уделяем внимание многим вопросам, которые затрагивают людей во всём мире. Вы упомянули Глобальный Юг", — сказал Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Пентагон не связывает очередной пакет помощи Украине с ближайшими планами Киева

Пентагон не связывает очередной пакет помощи Украине с ближайшими планами Киева

Как отметил госсекретарь США, две трети повестки недавней встречи министров иностранных дел G7 были посвящены "вопросам, которые больше всего волнуют людей во всём мире, включая страны Глобального Юга". Среди таких проблем Блинкен назвал климат, энергетику, продовольственную безопасность, сферу глобального здравоохранения и достижение целей развития.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В очередной пакет входят разные виды боеприпасов и противотанковые системы.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Энтони Блинкен
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров