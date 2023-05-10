Генерал США назвал самый главный страх НАТО на Украине
Генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины главным страхом стран Запада
Самым главным страхом НАТО является военный успех Украины, ведь Россия никогда не допустит поражения. Об этом заявил отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе Филип Бридлав.
"Мы на Западе боимся победы Украины", — сказал он в беседе с телеканалом ABC Action News.
Бридлав добавил, что западные государства опасаются распространения конфликта на европейский континент, а также ядерной эскалации.
А ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Запад умалчивает о преступлениях ВСУ. По словам эксперта, сторонникам киевского режима всё труднее поддерживать миф о том, что у Незалежной остаются шансы на победу в конфликте.