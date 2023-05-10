Генерал США назвал самый главный страх НАТО на Украине

Самым главным страхом НАТО является военный успех Украины, ведь Россия никогда не допустит поражения. Об этом заявил отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе Филип Бридлав.

"Мы на Западе боимся победы Украины", — сказал он в беседе с телеканалом ABC Action News.

Бридлав добавил, что западные государства опасаются распространения конфликта на европейский континент, а также ядерной эскалации.