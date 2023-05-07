"Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это как нацисты", — отметил он в интервью YouTube-каналу London Real.

По словам эксперта, сторонникам киевского режима всё труднее поддерживать миф о том, что у Незалежной остаются шансы на победу в конфликте. Также Макгрегор напомнил, что сейчас часто появляется информация о появлении некоторых вооружений, предназначенных для Вооружённых сил Украины, на чёрном рынке. Полковник призвал Вашингтон перестать помогать Киеву, чтобы не допустить более серьёзной катастрофы.