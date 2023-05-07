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7 мая, 18:05

"Ведут себя чудовищно": В США раскрыли нацистскую тактику украинских военных

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Запад умалчивает о преступлениях ВСУ

Запад предпочитает умалчивать о преступлениях украинских военных на фронте. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это как нацисты", — отметил он в интервью YouTube-каналу London Real.

По словам эксперта, сторонникам киевского режима всё труднее поддерживать миф о том, что у Незалежной остаются шансы на победу в конфликте. Также Макгрегор напомнил, что сейчас часто появляется информация о появлении некоторых вооружений, предназначенных для Вооружённых сил Украины, на чёрном рынке. Полковник призвал Вашингтон перестать помогать Киеву, чтобы не допустить более серьёзной катастрофы.

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Ранее в МИД РФ отметили, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена спонсирует украинский терроризм. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Обложка ©

Getty Images / Laurent van der Stockt for Le Monde

Никита Осипов
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