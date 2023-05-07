Американский политик предложила способ быстро закончить конфликт на Украине

Конфликт на Украине завершится, если Америка прекратит выделять деньги для Киева. Такое мнение выразила бывший кандидат в губернаторы Аризоны, американский политик Кэри Лейк.

"Америке нужно перестать выделять деньги на этот конфликт и собрать вместе Зеленского и Путина. <…> [Нужно] усадить их за стол и сказать: придите к миру, он нам нужен", — цитирует её Newsweek.