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7 мая, 12:22

Американский политик предложила способ быстро закончить конфликт на Украине

Политик Лейк: Если США перестанут давать деньги Киеву, конфликт закончится

Конфликт на Украине завершится, если Америка прекратит выделять деньги для Киева. Такое мнение выразила бывший кандидат в губернаторы Аризоны, американский политик Кэри Лейк.

"Америке нужно перестать выделять деньги на этот конфликт и собрать вместе Зеленского и Путина. <…> [Нужно] усадить их за стол и сказать: придите к миру, он нам нужен", — цитирует её Newsweek.

Племянник Кеннеди предрёк победу России на Украине и разоблачил "успехи" ВСУ

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Ранее западные СМИ писали, что желание Конгресса США взять под контроль помощь Киеву выгодно для России. Тем временем в странах Запада нарастает усталость от украинского конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Никита Осипов
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