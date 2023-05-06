Стало известно о "подарке", который США могут сделать для России
FA: Желание Конгресса США взять под контроль помощь Киеву выгодно для России
Желание республиканцев в Конгрессе США взять под контроль отправляемую Киеву военную помощь на деле же сыграет на руку России, пишут обозреватели журнала Foreign Affairs.
"Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать её цели", — говорится в материале.
Авторы издания также подчеркнули, что в странах Запада нарастает усталость от украинского конфликта. В частности, жители США и Евросоюза уже не могут игнорировать регулярно растущие цены на бензин и продукты питания.
Ранее американский сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал Белый дом перестать безудержно помогать Украине. Так он прокомментировал публикацию его соратника и коллеги Майка Ли, который заявил, что США не являются стороной вооружённого конфликта.
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