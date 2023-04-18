В США потребовали раскрыть данные об американских военных на Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внёс в Палату представителей Конгресса резолюцию, обязывающую Пентагон раскрыть информацию о количестве военнослужащих США на Украине. Об этом сказано в заявлении его пресс-службы.

В документе также указывается, что резолюция "заставит президента Джо Байдена передать в Палату представителей копии всех документов, в которых излагаются планы военной помощи Украине".

"Кроме того, резолюция обязывает министра обороны Ллойда Остина раскрыть информацию о численности ВС США, включая силы специального назначения, направленные на Украину без разрешения Конгресса", — отметили в пресс-службе.