В США потребовали раскрыть данные об американских военных на Украине
Конгрессмен внёс резолюцию, требующую у Пентагона данных о ВС США на Украине
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внёс в Палату представителей Конгресса резолюцию, обязывающую Пентагон раскрыть информацию о количестве военнослужащих США на Украине. Об этом сказано в заявлении его пресс-службы.
В документе также указывается, что резолюция "заставит президента Джо Байдена передать в Палату представителей копии всех документов, в которых излагаются планы военной помощи Украине".
"Кроме того, резолюция обязывает министра обороны Ллойда Остина раскрыть информацию о численности ВС США, включая силы специального назначения, направленные на Украину без разрешения Конгресса", — отметили в пресс-службе.
Если инициатива будет принята, президент и министр обороны обязаны предоставить запрашиваемые документы в течение двух недель. Поводом для этого стала утечка секретных документов, из которой выяснилось, что на Украине находится 14 американских военнослужащих. Однако эксперты считают, что обе палаты Конгресса вряд ли поддержат резолюцию.
Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. Белый дом заявлял, что не знает, удалось ли купировать утечку секретных документов. У американских следователей есть подозреваемый — по делу был задержан 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра.
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