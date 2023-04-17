Экс-офицер ВМС США слила секретные данные Пентагона через телеграм-канал Donbass Devushka
WSJ узнала о роли офицера ВМС США и канала Donbass Devushka в утечке из Пентагона
Экс-офицер ВМС США Сара Билс. Фото © Twitter / KGBHelpDesk
Экс-офицер ВМС США — 37-летняя американка Сара Билс — слила четыре секретных файла Пентагона через телеграм-канал Donbass Devushka, одним из администраторов которого является. Об этом пишет газета The Washington Post.
По словам девушки, она действительно участвовала в сборе средств для телеграм-канала и вела подкасты, однако тем, кто обнародовал документы, был другой администратор. При этом назвать имена "коллег" она отказалась. Кроме того, как отмечает издание, нет никаких доказательств того, что Билс во время службы в ВМС США использовала свой доступ к секретным данным для их кражи.
Как уже рассказывал Лайф, в соцсети попали "секретные документы" Пентагона, в которых говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, планах США и НАТО по её укреплению украинской армии. Уточнялось, что их распространением занимались пророссийские телеграм-каналы. Пентагон уже расследует масштабную утечку данных. Предполагаемым источником называют военного ВВС Нацгвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру. 13 апреля он был задержан, однако многие эксперты уже поделились сомнениями в его виновности.