Экс-офицер ВМС США слила секретные данные Пентагона через телеграм-канал Donbass Devushka

По словам девушки, она действительно участвовала в сборе средств для телеграм-канала и вела подкасты, однако тем, кто обнародовал документы, был другой администратор. При этом назвать имена "коллег" она отказалась. Кроме того, как отмечает издание, нет никаких доказательств того, что Билс во время службы в ВМС США использовала свой доступ к секретным данным для их кражи.