В Киеве заявили, что имеют право использовать оружие, где считают нужным

Киев имеет право использовать своё оружие там, где считает нужным. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так он прокомментировал ограничения на использование ракет Storm Shadow, которые передала Великобритания.

Он указал, что Крым, а также Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области являются территорией Украины. По словам Данилова, страна намерена защищать их.

"Касаемо нанесения ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым. Если есть определённые ограничения, это не касается нашего оружия, других вещей", — отметил он в эфире украинского телевидения.