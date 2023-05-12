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12 мая, 11:18

В Киеве заявили, что имеют право использовать оружие, где считают нужным

Секретарь СНБО Данилов: Киев имеет право использовать оружие, где считает нужным

Киев имеет право использовать своё оружие там, где считает нужным. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так он прокомментировал ограничения на использование ракет Storm Shadow, которые передала Великобритания.

Он указал, что Крым, а также Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области являются территорией Украины. По словам Данилова, страна намерена защищать их.

"Касаемо нанесения ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым. Если есть определённые ограничения, это не касается нашего оружия, других вещей", — отметил он в эфире украинского телевидения.

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По данным CNN, Украина заверила Британию в том, что поставленные ракеты Storm Shadow будут использованы только по целям на территории, которую Украина считает своей, не затрагивая "материковую" Россию.

Ранее Лайф писал о том, что Лондон поставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ адекватно ответят на поставку Лондоном Киеву ракет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попросил у США передать ВСУ дальнобойные ракеты по примеру Британии.

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Wikipedia / RAF / MoD

Илья Суриков
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