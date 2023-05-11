ВСУ надеются получить от США дальнобойные ракеты вслед за Британией
Подоляк попросил у США передать ВСУ дальнобойные ракеты по примеру Британии
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности принципиальным вопросом и попросил США вслед за Великобританией передать Киеву такое вооружение.
"США даёт самый объёмный пакет военной помощи — $1,2 миллиарда, который включает в себя противоракетные системы обороны, множество снарядов определённых калибров и прочее, что нам нужно. Я думаю, что и США будут присоединяться к предоставлению дальнобойных ракет", — сказал Подоляк в эфире телемарафона.
Советник главы офиса Зеленского выразил мнение, что на этом этапе конфликта дальнобойная ракета — это ключевой инструмент для противостояния Российской армии. По его словам, поставки таких боеприпасов для Киева являются принципиальным вопросом, поскольку позволят ВСУ "зайти намного глубже, где находятся основные логистические центры России — накопительные и стратегические склады со снарядами, топливные базы и прочее".
Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Прежде об этом сообщил телеканал CNN. Дальность стрельбы Storm Shadow составляет более 250 километров, что, как пишут СМИ, может позволить Киеву нанести удар вглубь территории новых регионов России.