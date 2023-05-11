ВСУ надеются получить от США дальнобойные ракеты вслед за Британией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности принципиальным вопросом и попросил США вслед за Великобританией передать Киеву такое вооружение.

"США даёт самый объёмный пакет военной помощи — $1,2 миллиарда, который включает в себя противоракетные системы обороны, множество снарядов определённых калибров и прочее, что нам нужно. Я думаю, что и США будут присоединяться к предоставлению дальнобойных ракет", — сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Советник главы офиса Зеленского выразил мнение, что на этом этапе конфликта дальнобойная ракета — это ключевой инструмент для противостояния Российской армии. По его словам, поставки таких боеприпасов для Киева являются принципиальным вопросом, поскольку позволят ВСУ "зайти намного глубже, где находятся основные логистические центры России — накопительные и стратегические склады со снарядами, топливные базы и прочее".