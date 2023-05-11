Глава Минобороны Британии подтвердил передачу Киеву ракет большой дальности
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил решение передать Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
"Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности <...> Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передаёт Украине ракеты Storm Shadow", — сказал он в Палате общин.
Напомним, ранее о поставках Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow сообщил телеканал CNN. Дальность стрельбы Storm Shadow составляет более 250 километров, что, как пишут СМИ, может позволить Киеву нанести удар вглубь территории новых регионов России.
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