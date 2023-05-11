В Совфеде требуют жёсткого ответа на передачу ВСУ британских дальнобойных ракет

"Но ответ должен быть абсолютно конкретным, жёстким и ощутимым для украинской стороны. Любые подобного рода действия в конечном итоге будут приводить лишь к новым потерям, новому ущербу именно с украинской стороны", — отметил Косачёв, добавив, что в этом не должно быть ни у кого сомнений.