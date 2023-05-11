В Совфеде требуют жёсткого ответа на передачу ВСУ британских дальнобойных ракет
Косачёв возмутился решением Британии отправить ВСУ ракеты большой дальности
Ракеты Storm Shadow. Обложка © Wikipedia / Geoff Lee
Решение британских властей поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow является совершенно безответственным. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT.
По словам парламентария, Лондон даёт в руки украинских авантюристов достаточно мощное оружие, которое способно наносить ущерб в неприемлемых масштабах. Москве необходимо принять исчерпывающие меры, подчеркнул сенатор.
"Но ответ должен быть абсолютно конкретным, жёстким и ощутимым для украинской стороны. Любые подобного рода действия в конечном итоге будут приводить лишь к новым потерям, новому ущербу именно с украинской стороны", — отметил Косачёв, добавив, что в этом не должно быть ни у кого сомнений.
Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Прежде об этом сообщил телеканал CNN. Дальность стрельбы Storm Shadow составляет более 250 километров, что, как пишут СМИ, может позволить Киеву нанести удар вглубь территории новых регионов России.