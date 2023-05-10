США создают армию террористов для борьбы с Правительством Сирии, заявил Лавров

Есть информация, что США начали формирование так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ*, чтобы дестабилизировать обстановку в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием представителей местных арабских племён, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций", — заявил Лавров в ходе встрече с главами МИД Сирии, Турции и Ирана.

По словам министра иностранных дел России, очевидно, что Вашингтон планирует использовать этих боевиков против законных властей республики с целью дестабилизации обстановки. Лавров добавил, что данную проблему недавно обсуждали "военные коллеги" и они договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов. Так, пилоты возглавляемой Штатами коалиции стали активировать системы наведения на самолёты ВКС России, отметил Гуринов.