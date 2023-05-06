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6 мая, 02:59

ЦПВС: Пилоты коалиции в Сирии стали активировать системы наведения на ВКС России

США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии", — сказал Гуринов на брифинге, уточнив, что нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

Американский генерал заявил о риске военных инцидентов между США и Россией в Сирии

Американский генерал заявил о риске военных инцидентов между США и Россией в Сирии

В частности, участились случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолётов "коалиции" на воздушные суда ВКС России, это фиксируют пилоты в ходе плановых полётов на востоке Сирии.

А ранее в Минобороны России заявили о провокациях со стороны военных США в Сирии. В частности, в ходе патрулирования были обнаружены два патруля так называемой международной антитеррористической коалиции на недеконфликтованных маршрутах, российская сторона выразила протест.

Обложка ©

T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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