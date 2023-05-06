ЦПВС: Пилоты коалиции в Сирии стали активировать системы наведения на ВКС России

США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии", — сказал Гуринов на брифинге, уточнив, что нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

В частности, участились случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолётов "коалиции" на воздушные суда ВКС России, это фиксируют пилоты в ходе плановых полётов на востоке Сирии.