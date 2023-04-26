Американский генерал заявил о риске военных инцидентов между США и Россией в Сирии

Количество инцидентов между ВКС России и ВВС США в Сирии за недавнее время на порядок увеличилось. А это, в свою очередь, повышает вероятность просчёта и столкновения. Об этом заявил изданию The Wall Street Journal командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

По его словам, за минувшие два месяца российские самолёты якобы много раз проходили слишком близко от американских истребителей. Он утверждает, что с марта ВКС РФ около 60 раз нарушили договорённость, по которой самолёты обеих стран должны соблюдать дистанцию протяжённостью хотя бы три морские мили. Однако российские самолёты, согласно утверждению Гринкевича, приближались на расстояние около 150 метров. Также генерал заявил, что российские самолёты с марта несколько раз совершали пролёты над войсками США на юге Сирии.