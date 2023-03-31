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31 марта, 19:04

В Минобороны России заявили о провокациях со стороны военных США в Сирии

ЦПВС: В провинции Хасеке отмечены провокационные действия Вооружённых сил США

Российские военные отмечают провокационные действия со стороны Вооружённых сил США в сирийской провинции Хасеке. Им был выражен протест. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населённых пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест", — сказал он.

Контр-адмирал добавил, что такие нарушения со стороны коалиции ставят под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, достигнутый благодаря России.

Как отметил Гуринов, за сутки в Идлибской зоне деэскалации было четыре обстрела со стороны позиций "Джебхат ан-Нусры"* и "Исламской партии Туркестан". В результате снайперского огня по позициям правительственных сил пострадал один сирийский военнослужащий.

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Ранее Лайф писал о том, что на месторождениях "Омар" и "Конико" на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу американские базы.

* Запрещённая в России террористическая группировка

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ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Андрей Григорьев
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