Асад предупредил, что США могут перебросить на Украину исламских террористов
США могут перебросить из Сирии на Украину исламских террористов для противостояния России. Об этом заявил президент САР Башар Асад.
"США перебрасывают террористов из одного места в другое, помимо того что террористы передвигаются самостоятельно, — сказал Асад в интервью РИА "Новости". — Естественно, что есть террористы, которых перебросили из других регионов, в том числе из Сирии, для того чтобы они воевали с Россией на Украине".
Он уточнил, что у Дамаска есть доказательства подготовки террористов на американской военной базе Эт-Танф.
Напомним, 15 марта в Москве состоялись переговоры президентов России и Сирии. После этого Башар Асад дал интервью, в котором, в частности, заявил, что руками Владимира Зеленского страны Запада развязали третью мировую войну. В ней участвуют в том числе террористы в Сирии.
ТАСС / Владимир Гердо