Сирия признаёт новые границы России с учётом присоединившихся к стране регионов: ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", — сказал он в интервью РИА "Новости", отвечая на вопрос, признаёт ли Сирия новые границы России.

Президент Сирии добавил, что этот вопрос был ясен для его страны с самого начала, она не могла колебаться, причём "не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России". Асад пояснил, что эта позиция основывается на исторических фактах: эти регионы были переданы Украине около 100 лет назад.