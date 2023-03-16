Асад: Запад руками Зеленского развязал третью мировую войну

Руками президента Украины Владимира Зеленского страны Запада развязали третью мировую войну. В ней участвуют в том числе террористы в Сирии. Об этом заявил лидер САР Башар Асад.

"Я считаю, что третья мировая война идёт, однако отличается по форме. Я имею в виду, что раньше мировые войны были традиционными. Армии нескольких государств действовали против нескольких других. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн", — приводит РИА "Новости" слова Асада.

Что касается Зеленского, лидер Сирии заявил, что тот ведёт войну от лица Запада своей армией, включающей в том числе нацистов. Асад проводит аналогию между ними и террористами в Сирии.