Асад: Запад руками Зеленского развязал третью мировую войну
Руками президента Украины Владимира Зеленского страны Запада развязали третью мировую войну. В ней участвуют в том числе террористы в Сирии. Об этом заявил лидер САР Башар Асад.
"Я считаю, что третья мировая война идёт, однако отличается по форме. Я имею в виду, что раньше мировые войны были традиционными. Армии нескольких государств действовали против нескольких других. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн", — приводит РИА "Новости" слова Асада.
Что касается Зеленского, лидер Сирии заявил, что тот ведёт войну от лица Запада своей армией, включающей в том числе нацистов. Асад проводит аналогию между ними и террористами в Сирии.
"Это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах", — сказал президент САР.
Как рассказывал Лайф, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, а на следующий день он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также 15 марта состоялись переговоры президентов России и Сирии.
ТАСС / Михаил Терещенко