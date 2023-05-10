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10 мая, 03:22

Пушков: Вашингтон проиграл схватку за Сирию и не может изменить новую реальность

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США Веданта Пателя о том, что Сирия недостойна возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ), назвав его арьергардным.

"Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Пушкова, ЛАГ признала "необратимость сдвигов в Сирии" под руководством действующего президента вопреки прогнозам большинства западных и арабских лидеров. Реальное положение дел перечёркивает все заявления о том, что "Асад должен уйти", считает сенатор.

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Напомним, совет ЛАГ вернул Сирию в состав лиги на заседании, которое прошло 7 мая. МИД России поддержал такое решение организации.

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Совет Федерации Федерального собрания РФ

Ольга Платонова
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