Пушков: Вашингтон проиграл схватку за Сирию и не может изменить новую реальность
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США Веданта Пателя о том, что Сирия недостойна возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ), назвав его арьергардным.
"Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию", — написал он в телеграм-канале.
По мнению Пушкова, ЛАГ признала "необратимость сдвигов в Сирии" под руководством действующего президента вопреки прогнозам большинства западных и арабских лидеров. Реальное положение дел перечёркивает все заявления о том, что "Асад должен уйти", считает сенатор.
Напомним, совет ЛАГ вернул Сирию в состав лиги на заседании, которое прошло 7 мая. МИД России поддержал такое решение организации.