Пушков: Вашингтон проиграл схватку за Сирию и не может изменить новую реальность

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США Веданта Пателя о том, что Сирия недостойна возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ), назвав его арьергардным.

"Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию", — написал он в телеграм-канале.