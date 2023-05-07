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7 мая, 11:30

Сирию решили вернуть в Лигу арабских государств

МИД Ирака: Совет ЛАГ решил вернуть Сирию в состав лиги

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили вернуть Сирию в организацию. Это произошло во время заседания 7 мая.

"Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии её место в Лиге арабских государств", — приводит его слова Alsumaria.

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Сирия была исключена из ЛАГ в ноябре 2011 года. В организации посчитали неприемлемым применение силы со стороны правительства этой страны против демонстрантов.

О том, что Совет ЛАГ может принять решение о возвращении Сирии, стало известно ранее из проекта резолюции организации. Документ планировалось представить на рассмотрение министров иностранных дел арабских стран в ходе внеочередного заседания в Каире.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никита Осипов
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