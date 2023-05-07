Сирию решили вернуть в Лигу арабских государств

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили вернуть Сирию в организацию. Это произошло во время заседания 7 мая.

"Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии её место в Лиге арабских государств", — приводит его слова Alsumaria.

Сирия была исключена из ЛАГ в ноябре 2011 года. В организации посчитали неприемлемым применение силы со стороны правительства этой страны против демонстрантов.