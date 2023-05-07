Совет ЛАГ может принять 7 мая решение о возвращении Сирии в организацию

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) рекомендовал возобновить участие Сирии в заседаниях с 7 мая. Об этом говорится в проекте резолюции организации.

"Возобновить участие делегаций Сирийской Арабской Республики в заседаниях Лиги арабских государств и всех её дочерних организаций и агентств с 7 мая 2023 года", — сказано в проекте резолюции Совета ЛАГ.

Документ будет представлен на рассмотрение министров иностранных дел арабских стран в ходе внеочередного заседания Совета ЛАГ в Каире 7 мая.