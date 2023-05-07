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6 мая, 23:08

Совет ЛАГ может принять 7 мая решение о возвращении Сирии в организацию

Al Majalla: ЛАГ разрешил возобновить участие Сирии в заседаниях с 7 мая

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) рекомендовал возобновить участие Сирии в заседаниях с 7 мая. Об этом говорится в проекте резолюции организации.

"Возобновить участие делегаций Сирийской Арабской Республики в заседаниях Лиги арабских государств и всех её дочерних организаций и агентств с 7 мая 2023 года", — сказано в проекте резолюции Совета ЛАГ.

Документ будет представлен на рассмотрение министров иностранных дел арабских стран в ходе внеочередного заседания Совета ЛАГ в Каире 7 мая.

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Ранее Лайф писал, что на встрече в апреле главы МИД стран Персидского залива, а также Иордании, Ирака и Египта не приняли окончательного решения о возвращении Сирии в Лигу арабских государств.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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