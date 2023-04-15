Сирию решили пока не принимать обратно в "арабское лоно"

Главы МИД стран Персидского залива, а также Иордании, Ирака и Египта в ходе встречи в Джидде не приняли окончательного решения о возвращении Сирии в Лигу арабских государств. Это следует из принятого ими заявления.

Там сказано, что главы МИД "обменялись мнениями об усилиях, предпринятых для достижения политического решения, которое позволит преодолеть последствия сирийского кризиса, сохранить единство, безопасность, стабильность и арабскую идентичность Сирии, а также вернуть её в арабское лоно".

При этом в документе даже не упоминается вопрос о восстановлении членства Сирии в ЛАГ, хотя ему и была посвящена эта встреча министров.