Сирию решили пока не принимать обратно в "арабское лоно"
На встрече представителей арабских стран не согласовали возвращение Сирии в ЛАГ
Главы МИД стран Персидского залива, а также Иордании, Ирака и Египта в ходе встречи в Джидде не приняли окончательного решения о возвращении Сирии в Лигу арабских государств. Это следует из принятого ими заявления.
Там сказано, что главы МИД "обменялись мнениями об усилиях, предпринятых для достижения политического решения, которое позволит преодолеть последствия сирийского кризиса, сохранить единство, безопасность, стабильность и арабскую идентичность Сирии, а также вернуть её в арабское лоно".
При этом в документе даже не упоминается вопрос о восстановлении членства Сирии в ЛАГ, хотя ему и была посвящена эта встреча министров.
Ранее Лайф сообщал, что Саудовская Аравия хочет пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств, который состоится в мае. Сирия была исключена из ЛАГ в ноябре 2011 года. В организации посчитали неприемлемым применение силы со стороны правительства этой страны против демонстрантов.
Flickr / leagueofarabstates